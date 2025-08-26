Parisi rinnova fino al 2029. Per la difesa entra nel mirino Diogo Leite
Nuovo appuntamento appuntamento serale del "Chi si compra" in versione Flash con le ultime sul mercato della Fiorentina.
Parisi 2029.
La notizia dell'ultim'ora è che Fabiano Parisi rinnoverà il contratto fino al 2029, probabilmente per fare in modo che la Fiorentina abbia più forza economica in ambito di mercato.
Il nuovo nome.
Per la difesa piace Diogo Leite dell'Union Berlino che chiede 12 milioni di euro. La società viola ne ha offerti 8: si può chiudere a 10.
Nicolussi caldo.
La trattativa per Nicolussi Caviglia è entrata nel vivo. Il Venezia, inamovibile, chiede almeno 10 milioni ma la Fiorentina sta provando a limare le distanze anche grazie all'ausilio del suo agente Alessandro Lucci.
Comuzzo riflette.
L'Al Hilal ha fatto capire alla Fiorentina che può offrire la cifra richiesta, vale a dire 35 milioni. Quindi è tutto nelle mani del giocatore, che dovrà decidere il da farsi.
Lindelof in trattativa.
I viola provano a convincere l'ex Manchester United attraverso contatti continui: dovrebbe ridursi sensibilmente lo stipendio rispetto ai 6 milioni che guadagnava lo scorso anno. De Gea può giocare un ruolo importante.
Occhio a Lamptey.
Fortini rimarrà alla Fiorentina, ma da vice Gosens. Dunque può partire Parisi, e soprattutto può arrivare Lamptey per la fascia destra. Piace pure Hateboer.
Richardson, che fai?
Il centrocampista marocchino può partire. Se arriveranno offerte allettanti in questi ulimi giorni di calciomercato, il suo entourage le valuterà.
