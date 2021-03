EURO FEMM. U19 E U17, Nuovo format: ecco i gironi

Dopo la cancellazione delle ultime due edizioni a causa della pandemia di Covid-19, i Campionati Europei Under 19 e Under 17 Femminili ripartiranno nella stagione 2021/2022 con un nuovo format che ricalca quello della Nations League, con le nazionali partecipanti suddivise in due leghe e un sistema di promozioni e retrocessioni. In base al coefficiente dato dai risultati ottenuti dal 2015 al 2019, in entrambi i tornei continentali le due nazionali azzurre sono state inserite nella Lega A. Nel pomeriggio si è tenuto il sorteggio dei gironi della prima fase: l’Under 19 ospiterà in Italia dal 20 al 26 ottobre 2021 le gare del Gruppo 7, che comprende Norvegia, Polonia e Azerbaigian, mentre l’Under 17 sarà impegnata in Svezia dal 22 al 28 ottobre 2021 in un girone che, oltre alle svedesi padrone di casa, la vedrà opposta alle pari età di Francia e Galles.

Nel primo step dell’Europeo Under 19, le sette squadre che si classificheranno all’ultimo posto dei rispettivi gironi di Lega A retrocederanno in Lega B, mentre le vincitrici dei sei gironi di Lega B e la miglior seconda classificata saranno promosse in Lega A. Alla fine del 2021 si terrà il sorteggio della seconda fase, con le sette vincitrici dei gironi della Lega A che si uniranno alla Repubblica Ceca (paese ospitante) nelle finali in programma dal 27 giugno al 9 luglio 2022.

I gruppi della prima fase del Campionato Europeo Under 19 2021/2022

Lega A

Gruppo 1: Paesi Bassi, Scozia, Austria, Ucraina

Gruppo 2: Francia, Svezia, Islanda, Serbia

Gruppo 3: Germania, Belgio, Russia, Slovenia

Gruppo 4: Danimarca, Finlandia, Ungheria, Turchia

Gruppo 5: Svizzera, Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord

Gruppo 6: Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo, Slovacchia

Gruppo 7: Norvegia, ITALIA, Polonia, Azerbaigian

Lega B

Gruppo 1: Bielorussia, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Cipro

Gruppo 2: Grecia, Bulgaria, Lituania, Kazakistan

Gruppo 3: Galles, Albania, Moldova, Andorra

Gruppo 4: Israele, Romania, Georgia, Malta

Gruppo 5: Croazia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein

Gruppo 6: Bosnia Erzegovina, Montenegro, Estonia, Armenia

I gruppi della prima fase del Campionato Europeo Under 17 2021/2022

Lega A

Gruppo 1: Norvegia, Repubblica d’Irlanda, Ungheria, Bulgaria

Gruppo 2: Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovenia, Scozia

Gruppo 3: ITALIA, Francia, Svezia, Galles

Gruppo 4: Germania, Finlandia, Portogallo, Bosnia Erzegovina

Gruppo 5: Inghilterra, Polonia, Belgio, Russia

Gruppo 6: Danimarca, Austria, Svizzera, Grecia

Gruppo 7: Spagna, Serbia, Islanda, Irlanda del Nord

Lega B

Gruppo 1: Bielorussia, Georgia, Kosovo, Lussemburgo

Gruppo 2: Lituania, Croazia, Armenia, Kazakistan

Gruppo 3: Ucraina, Estonia, Moldova, Macedonia del Nord

Gruppo 4: Slovacchia, Israele, Isole Faroe

Gruppo 5: Turchia, Romania, Lettonia

Gruppo 6: Azerbaigian, Montenegro, Albania