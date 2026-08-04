Niente Estupinan per l'Aston Villa: nel mirino c'è Matteo Ruggeri

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L'Aston Villa sembra aver rinunciato definitivamente a Pervis Estupinan. Secondo Matteo Moretto, il club inglese ha deciso di puntare su Matteo Ruggeri, ex Atalanta e attualmente in uscita dall'Atletico Madrid. Le parti stanno lavorando per trovare un accordo per il giocatore accostato recentemente anche alla Fiorentina, mentre l'Atletico ha già fatto sapere al ragazzo che non si opporrà a una sua partenza.

Il Milan valuta Estupinan

Questa svolta riguarda anche il Milan. Nelle ultime ore, infatti, Ruben Amorim ha bloccato la cessione di Estupinan, che sembrava ormai a un passo dall'Aston Villa. Durante una riunione con la dirigenza, il tecnico portoghese ha chiesto di rimandare la decisione per poter valutare l'esterno ecuadoriano in allenamento e capire se possa essere utile nella prossima stagione. Una scelta che ha di fatto fermato la trattativa con il club inglese.