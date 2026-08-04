Fiorentina, mercato in uscita: su Gabriele Conti c'è il Perugia

Fiorentina, mercato in uscita: su Gabriele Conti c'è il PerugiaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:32News
di Redazione FV

Novità di mercato anche in uscita e anche sul fronte relativo ai giovani. Il Perugia, che da poco ha annunciato la scelta di puntare in panchina su Aimo Diana come nuovo allenatore, starebbe puntando un giovane talento di casa Fiorentina, ossia Gabriele Conti. Il centrocampista classe 2006 gigliato, che nella passata stagione ha realizzato 11 reti in 31 presenze con la Primavera di Daniele Galloppa, laureatasi poi campione d'Italia nella finale playoff del Viola Park, potrebbe dunque andare in Serie C a giocare per fare esperienza. Lo riporta La Nazione.
 