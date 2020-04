ESPORTS, Domani Lirola sfida Petagna e...

Domani al via il primo torneo TIMVISION; Players;Challenge. Alle;16.00 infatti quattro calciatori della Serie A; TIM;si sfideranno in diretta; streaming;sul canale;YouTube della eSerie A TIM e su TIMVISION in un quadrangolare tra Cagliari, Fiorentina, Sampdoria e Spal.

Lega Serie A e TIMVISION infatti continuano il percorso di avvicinamento al mondo degli eSports e lanciano nuove sfide a colpi di joypad con il torneo "Waiting for eSerie A TIM – TIMVISION Players Challenge powered by PS4™️", che si disputerà utilizzando in esclusiva PlayStation®️4 (PS4™️), console ufficiale delle competizioni eSports organizzate da Lega Serie A.

E domani i quattro club si contenderanno la vittoria rappresentati dai propri calciatori: il Cagliari schiererà il difensore Fabio Pisacane, la Fiorentina il difensore Pol Lirola, la Sampdoria il centrocampista Jakub Jankto e la Spal l'attaccante Andrea Petagna.

Il quadrangolare sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube della eSerie A TIM e su TIMVISION, con una diretta non-stop a partire dalle 16.00.

I commenti sono affidati alle voci di Pierluigi Pardo e di Ivan Grieco.

Le 10 partite saranno accompagnate anche dalle immagini delle facecam dei campioni per vivere in diretta le loro emozioni.

Dopo la tappa dell’11 aprile, il prossimo appuntamento con "Waiting for eSerie A TIM – TIMVISION Players Challenge powered by PS4™️ è fissato per sabato 18 aprile, alle ore 16.00, con altri calciatori della Serie A TIM pronti a sfidarsi per conquistare la vittoria.

TIMVISION è disponibile su TIMVISION Box, smart TV, smartphone, tablet e PC (www.timvision.it).