EMPOLI, Ufficiale la separazione con Andreazzoli

Le strade di Aurelio Andreazzoli e dell'Empoli si dividono. Atrraverso un comunicato il club toscano ha ufficializzato la separazione col tecnico che era nell'aria da diversi giorni. Ecco il comunicato apparso sui canali ufficiali dell'Empoli : "Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva. Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale".