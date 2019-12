EL, Roma-Wolfsberger 2-2: giallorossi qualificati

La Roma passa il turno ma spreca l'occasione di passare come prima nel girone pareggiando malamente in casa contro i già eliminati austriaci del Wolfsberg mentre il Basaksehir riusciva, corsaro, a battere il Borussia Monchengladbach in Germania per 2-1. I turchi così passano il girone come primi a 10 punti, costringendo i giallorossi a fare i conti con le squadre eliminate dalla Champions League e con le prime degli altri gruppi.