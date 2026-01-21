Percassi glissa su Maldini: "Vedremo cosa fare negli ultimi giorni di mercato"

Prima della partita di Champions League contro l'Athletic Bilbao, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi a Sky Sport ha risposto anche a una domanda su Daniel Maldini, calciatore sul quale si rincorrono le voci di interesse di vari club, tra cui la Fiorentina: "Il nostro obiettivo era cogliere un'opportunità che si è presentata con Raspadori, che seguivamo da tempo e che ci piaceva. Poi, per le uscite, vedremo gli ultimi giorni di mercato cosa può succedere"