Il saluto di Dzeko: "A Firenze non è andata come volevo. Resto grato ai viola"

Edin Dzeko ha concluso la sua breve esperienza da calciatore della Fiorentina, con il passaggio in Germania allo Schalke 04 che si è concretizzato ufficialmente oggi. Il bosniaco, che a dir la verità a Firenze non ha lasciato il segno, ha voluto salutare con queste parole pubblicate sul suo profilo Instagram il club viola: "È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola.

In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando. In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso".