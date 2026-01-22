Calciomercato CSC Flash: Coppola, il nodo è la formula. Intrigo Lazio per Ranieri

vedi letture

Torna l'appuntamento con il Chi si compra Flash per gli aggiornamenti di mercato riguardanti la Fiorentina. Guarda il video per tutte le novità qui riassunte.

I nomi per la difesa

Continua la ricerca al difensore centrale da inserire in rosa per Vanoli. Il nome sui cui la Fiorentina sta lavorando è quello di Diego Coppola del Brigthon che piace anche al Milan e che il club inglese vorrebbe far partire solo in prestito secco. Formula che non piace a nessuna delle squadre interessate. La pista per i viola potrebbe riaprirsi solo in caso di un'apertura all'inserimento di un diritto di riscatto. Resiste anche il nome di Diogo Leite dell'Union Berlino.

La situazione di Ranieri

Continuano ad esserci voci su un possibile addio di Luca Ranieri a gennaio. Sul difensore viola, non più titolare e neanche più capitano, nelle ultime ore si è parlato di un possibile interessamento della Lazio, possibile soprattutto in caso di cessione di Romagnoli in Arabia.

Le uscite e il nome di Maldini

Dopo l'uscita di Richardson e quella di Dzeko si attendono novità per quanto riguarda la partenza di Kouame. C'è poi anche la possibilità che la Fiorentina si muova ulteriormente sugli esterni con il nome di Daniel Maldini sempre in orbita viola, nonostante alle cifre di circa 15 milioni richieste dall'Atalanta il club gigliato non si siederà al tavolo.