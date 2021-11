DUNCAN, Vittoria che dà consapevolezza. Il derby..

Alfred Duncan è stato grande protagonista della gara di sabato contro il Milan, autore del primo gol ma anche di una ottima prestazione. Che ha così commentato ai microfoni del sito ufficiale; "Per la squadra una vittoria così importante, contro una grande squadra che quest'anno non ha mai perso, ci dà grande consapevolezza per continuare su questo percorso. Questa vittoria vale tre punti come le altre ma per noi vale doppio perché vincendo contro una squadra che ha dato sempre fastidio a tutte le squadre ci fa capire su quello ce possiamo fare quest'anno. Dobbiamo cercare di essere più continui in questo campionato perché sicuramente ci sarà da divertirsi".

Finalmente la vittoria contro una big..

"Per quello che vale doppio perché abbiamo fatto grandi prestazioni contro le big senza mai vincere. Oggi i tre punti ci danno una gioia immensa, ce li teniamo stretti cercando di migliorare i pochi errori che abbiamo fatto. Ci è mancato qualche giocatore in difesa ma comunque Venuti ha fatto una grande partite, Igor si è fatto trovare pronto. Questo fa capire che la squadra non lascia nessuno dietro, il gruppo c'è ed è vivo".

Ora arriva il derby con Empoli...

"C'è sempre meno tempo per gioire perchè ogni domenica c'è sempre da confermarsi. Da stasera dobbiamo voltare pagina e pensare subito all'Empoli, è un derby e dobbiamo farci trovare pronti a partire subito forte".