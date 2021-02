DS VENEZIA, Maleh? Acf ci ha gratificato e così...

Il ds del Venezia Mattia Collauto, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato di Maleh e del su futuro.

Discorso diverso per Maleh: perché la scelta di tenerlo in prestito dopo la cessione alla Fiorentina?

"Siamo stati gratificati da un qualcosa, quello che all'inizio non era successo, la società non si sentiva gratificata dalle scelte del giocatore. Per motivi che io non conosco, l'opzione sul contratto di Maleh non era stata esercitata, poi sono state fatte scelte diverse dall'entourage del calciatore che ha trovato l'accordo con la Fiorentina: i toscani, però, si sono messi al tavolo con noi, ci hanno riconosciuto un indennizzo che ci ha gratificati e abbiamo quindi reintegrato in rosa un ragazzo che della vicenda non ha comunque colpe. Come non le ha il Venezia. A ogni modo la soluzione più logica tra due club intelligenti era fargli completare l'anno in B, poi l'anno prossimo approderà in A, dove potrà far bene".