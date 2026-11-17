Il ds del Torino Petrachi esalta Mandragora: "Per noi è un leader tecnico e caratteriale"

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di SkySport, soffermandosi anche su Rolando Mandragora, ex centrocampista della Fiorentina, indicandolo tra i punti di riferimento dello spogliatoio granata: «Di leader ne abbiamo, e Mandragora è sicuramente uno di questi. La sua assenza si è fatta sentire non soltanto dal punto di vista tecnico, ma soprattutto per il carattere che porta in campo. Ha dovuto affrontare un infortunio molto serio».

Petrachi ha poi allargato il discorso al rendimento del Torino e al percorso di crescita della squadra: «Stiamo attraversando una fase un po' discontinua: in alcune occasioni sembra di aver imboccato la strada giusta, salvo poi compiere qualche passo indietro. Mi auguro che la squadra riesca a trovare una propria identità e a proseguire nel suo percorso di crescita. Questa è la mia aspettativa: migliorare costantemente, aggiungendo ogni volta qualcosa. Nelle ultime settimane, invece, è venuto un po' meno il coraggio, ed è proprio per questo che faccio determinate considerazioni».