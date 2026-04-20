Ds Lecce: "Siamo abituati a lottare. Fiorentina costruita per obiettivi prestigiosi"

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Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match contro la Fiorentina, valido per la 33ª giornata di Serie A: "Questa è una squadra abituata a lottare da sempre e a ritrovarsi in situazioni di difficoltà come quella attuale. È il nostro cammino, è il nostro percorso, è la nostra vera reale dimensione. Siamo abituati e quindi oggi è un'altra occasione che cerchiamo di sfruttare al massimo, sapendo che davanti abbiamo una Fiorentina che è stata costruita per obiettivi prestigiosi."

Il ritiro?

"La squadra è molto centrata. Sa che dobbiamo fare una grande impresa per venirne fuori da questa situazione e i giocatori hanno espresso il desiderio, con il mister e con lo staff tecnico, di andare in ritiro per prepararsi al meglio per questo finale di stagione. Noi abbiamo condiviso la scelta ed è una bella iniziativa che dà merito alla consapevolezza di questi ragazzi, che vogliono farcela a tutti i costi."

Come sta Camarda?

"Ha recuperato da un infortunio abbastanza serio. Negli ultimi giorni ci ha chiamato e ha grande entusiasmo di venire a Lecce a dare una mano alla squadra. Noi accettiamo questo suo spirito positivo di aiutarci a raggiungere un obiettivo strepitoso."