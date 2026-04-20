Firenze, un luogo per Riccardo Magherini: risoluzione all'unanimità

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Un luogo per ricordare Riccardo Magherini. Approvata oggi all'unanimità la risoluzione per dedicare all'ex giocatore delle giovanili della Fiorentina tragicamente scomparso qualche anno fa.

“Siamo contenti che i nostri sforzi, ancora oggi nel dibattito in aula, siano stati utili ad arrivare ad un voto all’unanimità per la risoluzione che chiede “Un luogo della città di Firenze per Riccardo Magherini e i diritti di ogni persona” - hanno dichiarato Marco Burgassi (Presidente Commissione cultura e sport) e Stefania Collesei (Presidente Commissione Pace e Diritti Umani) - Si tratta di un segnale importante proprio oggi che abbiamo appreso del ricorso presentato dall’avvocatura dello Stato alla CEDU (Convenzione europea dei diritti sull’uomo), il nostro intento è raggiungere un gesto di ricucitura con una ferita aperta della città e un gesto di vicinanza a tutti coloro che hanno voluto bene a Riccardo”.