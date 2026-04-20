Pongracic: "Qui a Lecce ho imparato cose che posso trasmettere alla squadra"

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Prima della sfida contro la sua ex squadra, Marin Pongracic ha parlato così a DAZN: "Lecce mi ha insegnato sicuramente tanto. Sono stato felicissimo di giocare qua, è una bellissima esperienza. Sicuramente mi ha aiutato anche come giocatore, sì, potevo imparare tanto da questo e sicuramente ci sono cose che posso trasmettere ora per aiutare la mia squadra".

Cosa avete sistemato in difesa?

"Abbiamo ripreso la fiducia, quella è la cosa più importante. Poi, ovviamente, con tutti gli allenamenti che abbiamo fatto, ci abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo lavorato molto bene. Poi con i risultati ti riprendi la fiducia e ci abbiamo lavorato per questo. Serviva tanta disciplina, sacrificio, quello che abbiamo messo dentro. E ora sicuramente siamo in una situazione superiore di quella prima."