Serie A, la classifica: Fiorentina sempre a +8 sulla zona retrocessione

Serie A, la classifica: Fiorentina sempre a +8 sulla zona retrocessioneFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:52News
di Redazione FV

Il pareggio tra Lecce e Fiorentina chiude la 33esima giornata di Serie A e avvicina il campionato sempre di più verso la fine. Con il punto raccolto in Salento, la squadra viola mantiene la zona retrocessione a debita distanza con 8 punti di vantaggio a 5 partite dalla fine. Questa la classifica di Serie A:

Inter 78 (33 partite giocate)
Milan 66 (33)
Napoli 66 (33)
Juventus 63 (33)
Como 58 (33)
Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (33)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Parma 39 (33)
Fiorentina 36 (33)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 28 (33)
Lecce 28 (33)
Verona 18 (33)
Pisa 18 (33)