Lecce, Siebert suona la carica: "Giochiamo per la nostra gente"

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Jamil Siebert, , difensore del Lecce, pochi istanti prima del calcio d’inizio ddel match contro la Fiorentina a DAZN ha parlato così: "Siamo molto dedicati a lavorare per il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è rimanere in Serie A. Ovviamente oggi questa partita è molto importante per noi come giocatori, ma anche per il club, per la città, per le persone che vivono qui, per le persone che vengono a giocare. E vogliamo mostrare loro oggi che stiamo giocando per loro. È stato un periodo, un inizio di avventura non facile per me, ma poi con il lavoro ho iniziato a essere importante anche per tutto questo contesto".