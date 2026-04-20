Cruciani sul caso Kean-Pengwin: "Una società seria doveva impedirgli di parlare"

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Giuseppe Cruciani non le ha mandate a dire, nei confronti di Moise Kean. Il giornalista, intervenuto come sempre nel podcast "Numeri1", ha commentato con stupore la diatriba tra l'attaccante della Fiorentina e il tipster Pengwin, dopo il confronto tra il giocatore e l'influencer in compagnia de Le Iene: "Lasciamo perdere, alla Fiorentina nessuno gestisce l'immagine di Kean. Come puoi permettere che il tuo giocatore di punta si metta a fare queste sceneggiate per strada? Al di là di cosa poi ha detto al Pengwin, ma la prima cosa che doveva fare la Fiorentina era impedire a Kean di confrontarsi con altre persone: la colpa è del club al cento per cento.

Paratici è arrivato da poco, è responsabilità sua non aver impedito a Kean di uscire per strada e parlare con altri. Una società seria fa così".