Elezioni FIGC, Malagò ancora incerto: "Non sono sicuro di continuare la candidatura"

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Giovanni Malagò non ha ancora sciolto i suoi dubbi sulla candidatura da presentare alle prossime elezioni federali, come successo di Gravina alla presidenza della FIGC. Lo stesso ex numero uno del CONI ne ha parlato oggi in conferenza stampa, dopo aver incontrato l'Assemblea di Lega Serie A, che l'ha appoggiato come suo candidato: "Io non ho certezza di continuare la candidatura, lo farò solo dopo gli incontri con altre componenti: giornalisticamente, la notizia è che non sono preoccupato di quello che possa essere il risultato elettorale del 22 giugno. È chiaro: c'è una competizione, la partita va giocata con tutto quello che consegue. Però quello su cui sto cercando di riflettere, per dare un apporto diverso, propositivo, ottimistico, vincente, è come migliorare la parte sportiva: se oggi si pensa a nuovo presidente della Federcalcio è perché l'Italia è stata di nuovo eliminata dai Mondiali.

Chiunque sa che, se l'Italia avesse vinto in Bosnia, oggi non staremmo a parlare di un'elezione al vertice della FIGC: magari il problema si sarebbe proposto dopo qualche mese, ma questo non possiamo saperlo. Sotto il profilo della capacità di organizzare una squadra che mette in condizione chi va in campo di ottenere il massimo, penso di aver dimostrato qualcosa. Però la riflessione finale è che uno si deve dedicare il più possibile per cercare di fare un percorso di strategia, di idee, di un nuovo sistema organizzativo, anche con persone non per forza nuove, ma con mentalità nuova. Non devi sprecare energie fisiche e mentali per contemperare formule compromissorie all'interno delle varie componenti. Voglio ringraziare la Lega, per come sono stato accolto: un'atmosfera eccezionale. Penso che il calcio debba mettere da parte i personalismi, sotto il prodotto dell'immagine si deve mettere in condizione di meritare d'essere considerato in modo diverso a livello istituzionale, come mi sembra si sia dimostrato per altre discipline sportive".