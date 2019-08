DS EMPOLI, Traorè-viola saltato per cambio proprietà

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato nel corso di "Stadio Aperto" su TMW Radio:

Cosa è successo con Traoré? "Il giocatore a gennaio era della Fiorentina ma bisognava fare ulteriori accertamenti e non c'erano i tempi tecnici. Ci siamo detti di fare tutto di nuovo a giugno ma il cambio di proprietà ha portato i viola a non comprare più il calciatore che di conseguenza al grande campionato, è andato al Sassuolo via Juventus".

Dragowski l'ha impressionata nella seconda parte dello scorso campionato? "E' un ragazzo molto serio e professionale che lavora molto per migliorare. Siamo contenti di averlo valorizzato per la Fiorentina".