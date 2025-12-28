All'Inter basta un gol di Lautaro per battere 1-0 l'Atalanta a Bergamo
L'Inter non sbaglia e vince a Bergamo contro l'Atalanta una sfida importantissima in chiave Scudetto, rispondendo così alle concorrenti tutte vincenti in questo weekend di Serie A. Decide la sfida una rete di Lautaro Martinez su assist pregevole di Pio Esposito al 65', con l'Inter che torna così al primo posto in classifica a 36 punti. In casa Atalanta grande rammarico per Palladino soprattutto per un rigore in movimento sbagliato da Samardzic a pochi minuti dalla fine: la Dea resta così all'undicesimo posto a 22 punti.
