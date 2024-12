DRAGUSIN, Difficile che arrivi a gennaio. Il Tottenham...

FirenzeViola.it

Con la quasi imminente partenza di Martinez Quarta e l'arrivo di Valentini, la Fiorentina potrebbe aver già sistemato il reparto difensivo. Tuttavia, come riportato nelle pagine del Corriere dello Sport, continua a circolare il nome di un altro difensore, l'ex Genoa Radu Dragusin. Il difensore rumeno, trasferitosi lo scorso gennaio al Tottenham, non sta trovando molto spazio in Inghilterra. Tuttavia, come sottolineato nel quotidiano, è altamente improbabile che lasci il club già in questa finestra di mercato, anche a causa della necessità per il Tottenham di recuperare la cifra spesa per il suo acquisto, una somma che non sarà certo bassa.