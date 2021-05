DRAGO, Non capisco Amrabat. E anche Callejon...

Massimo Drago, ex giocatore ed allenatore del Crotone, stamani ha parlato dei temi legati alla Fiorentina e alla prossima avversaria, partendo da un commento sull'attaccante del momento: "Vlahovic è sicuramente la nota più lieta per la Fiorentina. In area di rigore è letale, ma oltre ai gol fa giocare bene la squadra e potrà anche migliorare nei prossimi anni. Penso che possa regalare tante gioie alla Fiorentina in futuro e la società viola deve ripartire da lui per avere ambizioni europee".

Cosa aspettarsi dal Crotone?

"Dal punto di vista offensivo la squadra si è espressa molto bene. Simy ha fatto più di 20 gol e ha dato il suo contributo, il problema è stato in difesa. Tante partite in cui il Crotone ha fatto 2 gol, ne ha subiti 3 e ha mostrato dei grossi limiti in difesa tanto da stabilire dei record negativi".

Come valuta la rosa della Fiorentina?

"Sotto l'aspetto tecnico è una squadra da settimo-ottavo posto. Ci si aspettava qualcosa di più inizialmente, poi dopo l'allontanamento di Iachini è arrivato Prandelli che è stato come un elefante in una cristalleria. Ha provato a cambiare ma i giocatori hanno fatto fatica. Quando è tornato sui suoi passi poi qualcosa di positivo si è visto. Io credo che le squadre vadano create a giugno in base alle esigenze dell'allenatore, senza poi esonerarlo quando ci sono difficoltà".

Come mai questi risultati negativi?

"Può capitare che negli spogliatoi si creino dei feeling negativi, ma non credo sia accaduto alla Fiorentina perché l'anno precedente Iachini aveva salvato la stessa squadra. Forse sette partite per valutare il lavoro di un allenatore sono poche, il problema è che i modi della piazza hanno messo sotto pressione la società".

Come si costruisce una squadra?

"È importante che ci sia confronto tra allenatore e direttore sportivo. Ci vogliono le caratteristiche funzionali al modo di giocare del tecnico. Penso a Callejon per il 3-5-2, un giocatore che si è espresso sempre con un altro modulo. Giocando a tutta fascia perde le qualità offensive che conosciamo".

Amrabat.

"Ci sono alcuni giocatori che fanno il massimo in alcune società e con alcuni allenatori. Quelli dell'Atalanta e del Verona stesso, soprattutto, rendono al di là delle proprie qualità perché hanno allenatori che riescono a farli rendere di più. Amrabat non so se è stato preso per giocare regista o mezzala ma non capisco dove possa essere collocato in campo".