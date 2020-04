DPCM, Blocco fino al 4/5. La A in ritiro a fine aprile?

Emergono possibili, grandi novità a proposito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere annunciato domani da Giuseppe Conte. Ci dovrebbe essere un prolungamento del lockdown fino al 4 maggio, seppur - come rivela Sky Sport - potrebbe essere riservata una particolare deroga alla Serie A: si lavora sull'ipotesi di far rientrare i calciatori in ritiro già nel mese di aprile, per la fase 1 della ripartenza ipotizzata dalla commissione medico scientifica in cui si prevede dunque la convocazione dei calciatori e effettuazione di tutti i test medici ed esami medici. Per la fase 2 c'è il lavoro a piccoli gruppi, nella fase 3 il lavoro di tutta la squadra insieme.