Stroppa ammette: "Grande partita dei viola: hanno sfruttato le occasioni"

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Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida del Penzo contro la Fiorentina, persa per 4-2 nella quarta giornata di Serie A.

È mancata attenzione nei gol subiti?

“In parte quella e poi sul secondo gol c'è un giocatore che scivola, mentre sul terzo stavamo cambiando Moreno quindi siamo anche un po' sfortunati. Detto questo, la Fiorentina ha fatto una grande partita tecnica e sfruttando le occasioni: noi un po' meno. Bel secondo tempo, peccato aver subito 4 gol ma mostrato un carattere importante”.

Per la foga di attaccare, equilibrio diverso in fase difensiva?

“Ci deve essere un'attenzione in più, da parte di una squadra che ha preso 4 gol”.

Aspettative alte visto il mercato: dall'interno hanno pesato?

“Lo sappiamo tutti qual è l'obiettivo. Al di là di quello che non stiamo raccogliendo, c'è anche una fase oggettiva che è quella di andare a ricercare giocatori in questo momento assenti. Juan Jesus non si è mai allenato, Halhal l'ho messo dentro perché numericamente eravamo in difficoltà. Bisogna essere equilibrati: quando recupererò giocatori importanti, la squadra ne trarrà giovamento”.