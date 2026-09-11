Brozovic ormai un ex obiettivo viola: firmerà a 10 mln l'anno con l'Al Sadd
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Marcelo Brozovic è sempre più vicino all'Al Sadd. Il centrocampista croato, ex Inter, ha raggiunto un'intesa con il club qatariota sulla base di un contratto da 10 milioni di euro a stagione.
Secondo quanto riferito da TMW, Brozovic è atteso domani a Doha, dove dovrebbe mettere la firma sul suo nuovo contratto e diventare così un nuovo giocatore dell'Al Sadd. Sfuma dunque l'ipotesi di un ritorno in Italia per il classe 1992, che nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Fiorentina di Fabio Paratici, oltre che a Juventus e Lazio.
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