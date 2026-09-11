Fagioli (Dazn): "Abbiamo reagito benissimo. Grosso? Non eravamo legati"

vedi letture

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 4-2 sul campo del Venezia, successo che ha permesso ai viola di conquistare i primi tre punti del campionato: “3 punti pesantissimi per il momento che abbiamo passato. Bene il primo tempo nonostante il gol subito, abbiamo reagito benissimo. Bene anche il secondo, peccato il secondo gol subito ma ci lavoreremo”.

Cosa ha cambiato Vanoli?

“Il mister è arrivato carico a pallettoni, ha subito dato due/tre massacrate giustamente perché stavamo facendo male. Stasera ci siamo dati una grande mano, poi voltiamo pagina perché ci aspetta la Coppa Italia”.

Stessa comunicazione che aveva l’anno scorso?

“È arrivato poco prima del mercato di gennaio, quest’anno a mercato chiuso e quindi chi c’è deve dare il 100%. La squadra deve dare tutto per il mister, che è quello che ci chiede”.

Cosa non ha funzionato con Grosso?

“Sono un po’ in difficoltà. Siamo partiti male a Roma, che però sta andando veramente forte. Nelle due partite in squadra ha dimostrato che non eravamo legati fra di noi, in quel modo è difficile vincere in Serie A anche se hai talento”.