Donnarumma sicuro: "Questa Italia andrà al Mondiale. Saremo pronti per il playoff"
Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e della nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche del momento della squadra di Gattuso e della possibilità di partecipare al prossimo Mondiale dopo due esclusioni consecutive: "La terza volta non arriverà, non può accadere: questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi.
Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E, poi, questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo del playoff".
