DONADONI, Prandelli, scelta di disagio: spero che...

L’ex ct della Nazionale Roberto Donadoni è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di GianlucadiMarzio.com. Tra i temi affrontati dall'allenatore, ex tra le altre di Genoa e Bologna, c'è stato anche quello relativo alle dimissioni dalla Fiorentina di Cesare Prandelli. Ecco le sue riflessioni in merito: "Sono scelte e dobbiamo rispettarle, ognuno vive la sua personale situazione. Se Cesare ha fatto questa scelta, ha avuto delle motivazioni forti. Può essere un momento di particolare disagio, anche se mi auguro per lui che la voglia di allenare possa tornare a prevalere. Però è chiaro che oggi riuscire a lavorare con una certa serenità è sempre più difficile e questo porta a fare delle scelte