In campo Atalanta-Cagliari: Sarri lancia Kessie e Rowe, Pisacane punta su Fazzini

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Alle 20.45 a Bergamo fischio d'inizio per la terza gara di questo sabato tra Atalanta e Cagliari. La squadra di Sarri a 6 punti vuole scalare la classifica e staccare i sardi che dopo tre giornate hanno gli stessi punti. I nerazzurri in campo con Kessie in mezzo al campo mentre davanti c'è l'esordio di Rowe che con De Ketelaere sarà a supporto di Scamacca. Di seguito le formazioni ufficiali schierate dai due tecnici, con Pisacane che punta sull'ex viola Fazzini e Maldini al fianco di Mendy, l'altro ex Mina invece partirà dalla panchina.:

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Maurizio Sarri.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Deiola, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Mendy, Fazzini. Allenatore: Fabio Pisacane.