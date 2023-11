DODO, Ai tifosi: "Con il tuo sostegno saremo sempre forti"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il terzino destro viola Dodo ha pubblicato una foto che lo ritrae oggi all'allenamento a porte aperte al Viola Park, con sullo sfondo i tifosi viola giunti al centro sportivo per caricare la squadra in vista della gara con la Juventus. "Con il tuo sostegno la Fiorentina sarà sempre forte" ha scritto il brasiliano su Instagram che oggi ovviamente non si è allenato a causa dell'infortunio al ginocchio, ma era presente alla seduta.