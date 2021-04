DL COVID, Coprifuoco alle 22 fino all'1/6: le ultime

Il decreto legge di maggio con le misure per il contenimento dei contagi da Covid 19 è stato approvato dal governo. Il coprifuoco rimane alle 22 almeno fino al primo giugno, come confermato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Non passa dunque la linea del leader della Lega Matteo Salvini e il Carroccio decide di astenersi. Confermato lo spostamento libero tra regioni di fascia gialla, mentre per passare tra regioni in fascia arancione e rossa per motivi di turismo servirà la certificazione verde che comprova l’avvenuta vaccinazione, la negatività al tampone e la guarigione da Covid- 19. I ristoranti e i bar in zona gialla riaprono all’aperto a pranzo e a cena. Dal 1° giugno si potrà andare nei ristoranti anche al chiuso a pranzo. Dal 26 aprile e fino al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa dalla propria) in 4 persone al posto di 2. Dal 15 giugno in zona gialla riaprono le fiere. Dal 1° luglio via libera a convegni e congressi. Attualmente i centri termali sono aperti con la prescrizione medica, dal 1° luglio l’accesso sarà consentito a tutti. Riaprono anche i parchi tematici e di divertimento. Lo riporta Corriere.it.