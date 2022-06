DJURIC, Sirene inglesi su di lui: Brentford e N.Forest

Rischia di diventare un tormentone di mercato per la Salernitana quello relativo al futuro di Milan Djuric. L'attaccante è in scadenza di contratto e l'intesa per il rinnovo non è ancora stata trovata. In caso di divorzio, le offerte non mancano: c'è la Fiorentina, ma nelle ultime ore sono spuntati estimatori anche in Premier League. Come riporta La Gazzetta dello Sport il bosniaco piace a Brentford e Nottingham Forest.