DISTEFANO, Anche il Cesena si aggiunge alle pretendenti

Il Cesena torna a bussare in casa Fiorentina e, dopo Edoardo Pierozzi, adesso cerca di accaparrarsi Filippo Distefano. Lo scrive questa mattina il Resto del Carlino, che riporta come nei giorni scorsi gli uomini di mercato della società romagnola abbiano fatto un sondaggio per il classe 2003, reduce da un'ottima stagione in prestito alla Ternana. La concorrenza per il giovane canterano viola, tuttavia, non sembra mancare dalla Serie B, con la Reggiana e il Bari che lo starebbero monitorando da tempo.