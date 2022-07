DIRITTI TV, Possibile accordo Sky-Dazn. La Lega...

Sky, Tim e Dazn potrebbero accordarsi per rendere fruibili tutte le partite di Serie A, comprese le 7 per ogni turno in esclusiva su Dazn sul decoder Sky Q. Una soluzione per favorire la risoluzione dei problemi di trasmissione e di visione in streaming attraverso internet delle partite. Difficoltà che avevano messo in allarme il Garante e la Lega di A per il calo di spettatori. Non è chiaro se servono però due abbonamenti diversi. La Lega comunque spinge per un accordo entro il 13 agosto o almeno da settembre. Lo riporta Milano&Finanza.