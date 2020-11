DI MARZIO SR, Nel mezzo Viola meglio della Juve

Gianni Di Marzio, ex allenatore e uomo del calciomercato, si è espresso così sulle vicende di casa Fiorentina: "Le voci si stanno rinforzando già da un po' di tempo sull'esonero di Iachini, ma la società l'ha sostenuto. Come non fa qualche risultato, il tecnico è messo in discussione. Abbiamo vinto il campionato a Venezia dopo 30 anni con Iachini in campo, lui vedeva bene la partita già dal terreno di gioco. Strano che non sia ancora riuscito a fare risultati, l'organico dei viola è fortissimo, ha un centrocampo che non ha nemmeno la Juventus. Sono convinto che vada cambiato il modulo, per me lui è un ottimo allenatore ed una brava persona, ma è così. Non appena è arrivato Callejon mi ha stupito vederlo in quel ruolo quando ha sempre giocato tornante di destra, ha sempre giocato a Napoli ed è indispensabile. La squadra è forte. Successori? Sarri ha problemi con la Juventus, Spalletti ha lo stipendio dell'Inter che gli arriva a casa. Se Iachini vince a Parma secondo me viene confermato. Commisso? Bisogna criticare perché è nel nostro DNA. La Fiorentina deve cercare di far filtro bene a centrocampo per non prendere gol, ha una media all'attivo discreta, ma la linea difensiva va migliorata. La classifica è bugiarda, poteva essere preso un attaccante? Ci sta. Bisogna andare incontro al presidente. Affare Chiesa? Grandissima operazione, non vado mai a spendere quei soldi per un quinto che gioca largo. Più vicino alla porta sta e più è perfetto, nel 3-5-2 si stanca. I bianconeri si dovevano svegliare prima e puntare su Haaland".