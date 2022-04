DI GENNARO, Spenderei subito 20 milioni per Tameze

Il doppio ex di Fiorentina e Napoli Antonio Di Gennaro ha parlato a RTV 38 della partita che vedrà affrontarsi le due squadre domenica pomeriggio. Queste le sue parole: "Italiano ha dato una nuova idea di gioco alla Fiorentina e nonostante l'addio di Vlahovic i gol sono stati sostituiti da tutta la squadra. Nel calcio bisogna accettare cose come l'addio del serbo perché voleva andare alla Juventus. Però accresce il merito di Italiano, andrebbe studiato: è riuscito a sostituirlo benissimo".

Torreira?

"Intanto è un leader. Io ricordo un direttore sportivo importante mi disse che era troppo piccolino per il calcio internazionale, ma così come Pizarro non è vero. Dà i tempi alla squadra ed è quello che i giocatori cercano quando sono in difficoltà".

Castrovilli?

"Forse gli infortuni e la mancata convocazione con l'Italia l'hanno un po' bloccato, in più ha la 10 a Firenze e non è una cosa semplice... Ma è bravo, lo seguo fin dai tempi del Bari dove giocava esterno o trequarti e ha sempre avuto grandi qualità. In più ha sani principi e ha almeno 7-8 gol all'anno",

L'importanza degli esterni?

"Fondamentale. Io mi auguro che sia un apprendimento quest'anno, anche se ovviamente dipende tanto dall'attaccante. Ad un attaccante importante per il prossimo anno la Fiorentina ci penserà, non me ne vogliano Cabral o Piatek".

Un'opinione su Cabral?

"Di sicuro ci vuole del tempo per adattarsi al calcio italiano e ancora di più a quello di Italiano. Altrimenti va pensato altro".

Sorpreso dal rendimento di Igor?

"Ha fatto un grande miglioramento, ma anche lì c'è la mano dell'allenatore. Il fatto che la squadra giochi sempre in pressione alta lo aiuta per le sue caratteristiche".

Prenderebbe Odriozola a 20 milioni?

"Oggi i prezzi sono esagerati su tutti. Vogliono 50 milioni per Zaniolo... Io mi auguro che la Fiorentina investa su Odriozola perché quello del terzino è un ruolo fondamentale nel calcio di oggi".

Sottil?

"Deve trovare continuità ed essere più deciso, ci vuole che gli esterni facciano gol".

Biraghi?

"In Nazionale è stato un po' chiuso ma ha fatto sempre bene. Non vedo problemi alla Fiorentina, poi è normale che ci possano essere dei ricambi".

Le qualità maggiori di Italiano?

"Ora nell'Hellas, dove ha giocato anche Italiano da mezzala, c'è un centrocampista che è fortissimo: Tameze. Lì 20 milioni li spenderei eccome. Per quanto riguarda Italiano, in Serie B con lo Spezia fu confermato nonostante 5 punti in 8 partite. I tifosi lo infamavano, lui invece ha invertito la rotta e oggi è diventato Italiano. I dirigenti nelle carriere degli allenatori sono fondamentali".

Come vede Fiorentina-Napoli?

"Il Napoli qualche partita importante l'ha steccata. Italiano non va al Maradona per pareggiare, ma Spalletti nell'emergenza sa come uscirne. La sua squadra va aggredita, allora forse può andare in difficoltà".

Fiorentina in corsa per l'Europa?

"All'inizio non pensavo, ma Italiano ha ribaltato tutto giocando a calcio. E questo è l'importante".