DI GENNARO, Per De Zerbi servono 15 giocatori nuovi

L'opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

La Fiorentina deve rivoluzionarsi per allenatori come Gattuso o De Zerbi?

"A quanti punti sono arrivati l'anno scorso dall'ultima qualificata in Europa League? Mi pare fosse a -20, -22... Per arrivare a certi risultati devi costruire una squadra da Champions League. Certo, la squadra non è stata costruita per non retrocedere, ci si è ritrovata per varie situazioni contingenti, dalla conferma forzata di Iachini ai problemi riscontrati da Prandelli. Iachini però sa trovare gli equilibri giusti per salvarsi: non è ancora fatta, c'è uno scontro diretto da vincere col Cagliari, ma quasi. Penso la Fiorentina si stia preparando per il futuro, spero già da febbraio, o sono sempre i soliti errori. De Zerbi può essere l'allenatore che restituisce a Firenze il piacere di giocare a pallone, ma per allenatori così c'è da pianificare una campagna acquisti per cui toccherà comprare una quindicina di calciatori, provando a non andare oltre certi parametri economici. Serve un grande dirigente".

Non si rischia di distrarsi dal campionato?

"La vittoria di Verona ha restituito una certa tranquillità, penso che sia naturale pensare all'anno dopo. Il fatto che, come sta succedendo con Vlahovic, non si riesca a far sposare i progetti ai calciatori un po' mi fa pensare".