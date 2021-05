DI FUSCO, Gattuso quasi viola. Ribery, che spunti

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato a TMW del successo ottenuto ieri dal Napoli a Firenze contro la Fiorentina, soffermandosi anche sul momento dei viola e sul tema-Gattuso. "Nel primo tempo la squadra azzurra è stata guardinga, anche Insigne prima del rigore, traversa a parte, aveva fatto poco. Poi è venuto fuori e si è visto un Napoli più sciolto e attento a non prender gol. La Fiorentina peraltro aveva il dente avvelenato per il risultato dell'andata e a tratti è stata una gara nervosa. Ho visto anche un gran Ribery con spunti molto belli. Il Napoli comunque è determinato e vuole la qualificazione. Gattuso? Ha fatto un'impresa: ora forse andrà alla Fiorentina. Ormai mi pare difficile che il rapporto con De Laurentiis possa essere ricomposto. Poi nel calcio ci sta tutto. Ma Gattuso è una persona con principi saldi".