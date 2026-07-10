Dodo-Napoli, discorsi avviati con l'entourage. Il brasiliano non intende attendere molto

vedi letture

Il futuro di Dodô continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha già avviato i contatti per l'esterno brasiliano e avrebbe definito gran parte della strategia per cercare di portarlo in azzurro. Il profilo del laterale viola piace molto alla dirigenza partenopea, che lo considera un rinforzo ideale per la corsia destra grazie alle sue qualità offensive e alla grande continuità mostrata nelle ultime stagioni. Tuttavia, l'operazione non può ancora entrare nella fase decisiva.

Come sottolinea la Rosea, il Napoli è infatti costretto ad aspettare alcune cessioni prima di poter affondare il colpo e liberare le risorse necessarie per l'investimento. Nel frattempo, l'entourage di Dodô avrebbe fatto sapere al club campano che non sarà possibile attendere ancora a lungo: il giocatore vuole conoscere il proprio futuro in tempi brevi e non intende prolungare eccessivamente i tempi della trattativa. Una situazione che potrebbe accelerare gli sviluppi nelle prossime settimane, con il Napoli chiamato a decidere rapidamente come muoversi per evitare di perdere uno degli obiettivi principali per la fascia destra.