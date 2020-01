DG TORINO, Delusi dalla mancata espulsione di Rebic

In casa Torino c'è amarezza. Più che per l'eliminazione in Coppa Italia, per come questa sia maturata, con lamentele granata per una mancata espulsione ai danni dell'ex viola Ante Rebic. Dopo il ko in casa del Milan, il dg Antonio Comi ha infatti così parlato a Torino Channel: "Fino al 90' eravamo qualificati. Siamo stati penalizzati dalla decisione dell'arbitro di non espellere Rebic al 36': era un cartellino rosso lampante. Un errore inspiegabile. Oltre all'arbitro c'è anche il VAR, che dovrebbe richiamarlo. Siamo allibiti e delusi".