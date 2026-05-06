Designazioni arbitrali: Fiorentina-Genoa affidata a Luca Massimi

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Come di consueto l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 36esima giornata di Serie A. La Fiorentina sarà impegnata domenica 10 maggio allo stadio Artemio Franchi alle ore 15 contro il Genoa di mister Daniele De Rossi. La partita è stata affidata a Luca Massimi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Cavallina e dal quarto uomo Calzavara. Al Var invece sarà presente Massa mentre all'Avar Pairetto.

Di seguito la squadra arbitrale al completo:

MASSIMI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV: CALZAVARA

VAR: MASSA

AVAR: PAIRETTO