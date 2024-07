DE ZERBI, Proteggo i miei giocatori nel bene e nel male

FirenzeViola.it

I tifosi del Marsiglia non sarebbero entusiasti della trattativa tra il club e Mason Greenwood. Questo perché l'ex United era stato accusato per tre capi d'imputazione: tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo e di controllo. Ma il 2 luglio 2023 tutte le accuse sono cadute.

Sul tema ha parlato anche il nuovo allenatore del club Roberto De Zerbi, che ha difeso così il giocatore:



"Non so esattamente cosa sia successo, non mi piace intromettermi la vita privata dei giocatori. Una volta che un giocatore firma per il club dove lavoro, diventa mio figlio. Proteggo i miei giocatori nella buona e nella cattiva sorte".