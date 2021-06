DE SANTIS, Proposi Nico Gonzalez nel 2018

L'esperto di calcio argentino Lorenzo De Santis ha parlato degli obiettivi di mercato della Fiorentina, partendo soprattutto da Nico Gonzalez: "Parliamo di cifre importanti per un giocatore arrivato allo Stoccarda per 8 milioni e mezzo. Il prezzo non era sceso neanche con la retrocessione in B, oggi si è addirittura triplicato perché è entrato stabilmente nella Nazionale argentina. Io lo proposi alla Fiorentina nel 2018, lo avevo visto nel 2017 quando l'Argentinos Junior retrocesse in Serie B. Si vedeva già a 19 anni che aveva qualcosa di diverso dagli altri. Nel 2018 aveva una valutazione di 4 milioni, poi il valore è schizzato dopo il primo anno in Serie A. La Fiorentina in quel momento era coperta sugli esterni e decise di non prenderlo".

Lui con Guedes? "Hanno caratteristiche simili ma diverse, Guedes ama partire un po' più largo. Il problema mi sembra semmai più legato al prezzo dei cartellini, non proprio abbordabilissimi".