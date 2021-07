DE SANTIS, Mercato fermo per tutti. Pulgar da valutare

"I discorsi di Barone sul mercato? Credo siano pretattica. La Fiorentina ha una rosa in evoluzione ma adesso il mercato è fermo un po' per tutti. Me lo aspettavo che questo mese sarebbe stato di passaggio. Molte squadre affronteranno le prime giornate di campionato a cantieri ancora aperti- Così ha parlato Lorenzo De Santis, procuratore ed esperto di mercato, che si è espresso anche su Erick Pulgar: "Non so se resterà, su di lui dovranno essere fatte attente valutazioni".