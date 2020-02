DE ROSSI, Tante offerte in A ma avrei sprecato Roma

Lunga intervista a GQ per Daniele De Rossi. L'ex centrocampista della Roma ha parlato anche della scelta di approdare al Boca Juniors, maturata l'estate scorsa nonostante numerose proposte dalla Serie A, tra cui anche quella della Fiorentina. "Di offerte per continuare a giocare in Serie A ne avevo parecchie - spiega De Rossi - ma non ho voluto aggiungere un'altra maglia italiana a quella della Roma, mi pareva di sprecare una storia bellissima. Il Boca è sempre stato un sogno per me è stato un onore".