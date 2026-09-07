De Ponti: "È un film già visto. Con Pioli hanno aspettato, quest'anno no"

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Roberto De Ponti, responsabile dell'area sportiva del Corriere della Sera, è intervenuto a Radio 24 parlando della decisione presa da Paratici su Vanoli e Grosso: "Ho la sensazione che sia un film già visto e rivisto. Credo che i giocatori presi da Paratici, anche se giovani e talentuosi, non fossero adatti al gioco di Grosso. Non so se lo siano nemmeno per Vanoli, non so quanto il suo modo di giocare sia adatto a questo gruppo. Con Pioli hanno aspettato, quest'anno no. Hanno avuto paura. L'umore della città e della squadra rischiava di essere come lo scorso anno".