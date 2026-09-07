Bonanni duro: "Esonerare Grosso è una follia da parte della dirigenza"
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Massimo Bonanni, ex calciatore di Lazio e Genoa, tra le altre, è stato ospite a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, parlando anche di Fiorentina: "Per me è una follia che una dirigenza esoneri una allenatore dopo tre giornate. È troppo poco per dare un giudizio sul lavoro di un tecnico, considerando che è stata cambiata quasi tutta la squadra, lo staff tecnico e anche la dirigenza. Bisognerebbe dare un po' più di fiducia per le scelte che sono state prese, il che riguarda anche Vanoli.
Richiamarlo ora significa infatti sconfessare tutto ciò che era stato deciso mesi fa. Se questa scelta è stata presa dalla proprietà poi significherebbe che anche il direttore sportivo è stato scavalcato".
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