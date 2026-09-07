Croazia, ecco la lista dei pre-allertati per la Nations League: c'è Pongracic
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Il nuovo tecnico della Croazia, Slaven Bilic ha diramato la lista dei calciatori pre-allertati della nazionale croata in visti dei prossimi impegni in Nations League prevosti tra settembre e ottobre.
Tra i calciatori presenti c'è anche Marin Pongracic, il difensore della Fiorentina, dopo il Mondiale negli Stati Uniti, nelle prossime partite si giocherà la riconferma con la Croazia.
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